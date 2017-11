Zatoulané psy z Lípy budou strážníci vozit do Děčína

Česká Lípa - Je rozhodnuto. Po ukončení smlouvy s útulkem v Dobranově se vedení České Lípy muselo rozhodnout, kam jinam odveze zatoulaná zvířata. Nakonec zvítězila varianta využít útulek Bona v Kozlech a po jeho naplnění městský útulek v Děčíně.

Zatoulaní psi jsou umístěni do záchytných kotců, až poté putují do útulku.Foto: MP Česká Lípa

„Psy budou do útulků předávat městští strážníci,“ uvedl mluvčí radnice Václav Šámal. Některým obyvatelům města se však tato varianta nelíbí. „Neumím si představit, jak to bude probíhat. Strážníci mají už takhle hodně práce a ještě budou mít za úkol převážet psy do Děčína. To je postavené na hlavu,“ uvedla Markéta Vraná.

Podle vedení města by frekvence odvozů psů neměla být tak vysoká. „Každý nalezený, opuštěný či toulavý pes, který je nahlášený Městské policii Česká Lípa, je nejprve na 72 hodin umístěn do záchytných kotců v areálu zbrojnice dobrovolných hasičů, odkud si ho může vyzvednout majitel. Teprve v případě, že se o zvíře v této době původní majitel nepřihlásí, je pes převezen do útulku,“ vysvětlil Šámal.

MINIÚTULEK U HASIČŮ

Smlouva s oběma útulky je zatím však dočasná, formou objednávky v období od listopadu do března. „Poté vzájemnou spolupráci vyhodnotíme, a pokud bude probíhat ke spokojenosti všech stran, není problém, abychom v ní dále pokračovali,“ uvedla místostarostka Alena Šafránková.

Pokud bude tato varianta nevyhovující, nabízí se možnost zvýšit kapacitu záchytných kotců. „Odbor životního prostředí ve spolupráci s odborem rozvoje města a investic zvažuje možnost rozšíření současných záchytných kotců na miniútulek,“ sdělil mluvčí radnice.

O psy ze záchytných kotců se starají už od loňského července českolipští dobrovolní hasiči. Ti jsou připravení na možnost, že se kotce rozšíří. „Ty kotce už tady nějakou dobu máme, takže se dá říct, že jsme si na ně už zvykli,“ uvedl velitel dobrovolných hasičů Luboš Břenda.