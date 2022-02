Novinkou bude jen tříkilometrová trať

I letos si budou moci zájemci zaběhnout jak nejdelší trasu, která měří 21 kilometrů, tak kratší sedmikilometrovou. Nebudou chybět školní štafety rozdělené pro 1. a 2. stupeň ZŠ, rodinný běh na 1 km i sedmikilometrová procházka. Organizátoři si navíc připravili pro příležitostné běžce jednu novinku. Po loňském ročníku se totiž na ně obrátilo mnoho lidí s dotazem, zda by nechtěli zařadit ještě kratší trasu pro začínající běžce, kteří si netroufnou ani na sedm kilometrů, ale chtějí se do závodu zapojit.

22022022. Českolipané na sílu čísel nevěří, magické datum snoubence neláká

„Rozhodli jsme se vyjít těmto běžcům vstříc a v rámci letošního ročníku plánujeme zařadit i tříkilometrovou trasu. Snad sportovce potěšíme a této možnosti využijí,“ sdělil českolipský radní pro sport, kulturu a cestovní ruch Michal Prokop. On sám se aktivně účastnil každého ročníku City Cross Run & Walk Česká Lípa a nechyběl na jeho startu. „Zvolili jsme tři kilometry, protože kratší závod už by se obtížně vytyčoval. Zároveň potřebujete běžce někam vyvést, aby doběhli alespoň k Ploučnici,“ dodal. Předpokládá, že si tuto trasu vyberou hlavně ti, kteří by nestihli natrénovat na delší, a běžci zaměřující se na krátké tratě.

Trasy budou stejné jako loni

Trasy by měly být stejné jako v minulých ročnících a zavedou závodníky na zajímavá místa jako například autodrom v Sosnové či Vodní hrad Lipý. „Našli jsme jejich optimální podoby,“ podotkl Prokop. O výrobu medailí, které budou čekat v cíli na účastníky sedmého ročníku běžeckého závodu, se opět postará firma Modus.

Na filmový festival se přihlásilo 700 snímků. Diváci je uvidí v kinech Trojzemí

Pokud to dovolí protiepidemická opatření, bude závod opět koncipován jako celodenní akce s doprovodným programem se zábavou pro celou rodinu. „City Cross Run už dávno není jen sportovní závod, je to kulturní akce pro všechny generace, běžce i neběžce. V loňském roce se podařilo akci uspořádat včetně doprovodného programu, který si užily především děti. Věřím, že se zadaří i letos a my budeme opět moci nabídnout bohatý program pro všechny generace, aby si sportovní den užili opravdu všichni,“ doplnila starostka města Česká Lípa Jitka Volfová.

Loňského ročníku se zúčastnilo celkem 706 závodníků. V rámci půlmaratonu obhájil své prvenství z roku 2020 domácí běžec Ondřej Chour v čase 1:16:20. Za svým časem z roku 2020 zaostal jen o 15 vteřin. Mezi ženami si pro vítězství v českolipském půlmaratonu doběhla Zuzana Kotěšovcová (čas 1:28:44). Domácí běžec opanoval také sedmikilometrový závod, ve kterém zvítězil v čase 26:35 Jan Karko. Mezi ženami zvítězila super rychlá Laura Matulová (čas 30:11), která skončila 4. celkově hned za trojicí vítězných mužů.