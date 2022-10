Dospělí si mohli vybrat ze tří tras s označeními B, C, D. Trasa B nabídla závodníkům rychlou, šedesátikilometrovou trať s převýšením 692 metrů. Technickou připravenost prověřily písčité úseky či příkrá stoupání. O polovinu méně měřila trasa C.

Rodiny vyrazily na trasu D - Family jízda. Účastníci si užili jízdu kolem ikonických míst, jako je Máchovo jezero či Bezděz. Každý ze sportovců dostal v cíli jako příjemnou vzpomínku na první říjnový den dřevěnou pamětní medaili.

Českolipský Arsenal věnoval dresy dětem do dětského domova v Dubé

Jak důležité jsou pro závody Kolo pro život rodiny s dětmi, potvrdila i česká cyklistická legenda Kristián Hynek. „To, na čem by se mělo pracovat, je dětská základna. Ale hlavní je chuť, která mezi lidmi k amatérské cyklistice je a doufejme, že to podpoří i profesionální část cyklistiky. Tu je potřeba trošičku nakopnout, protože cyklistika je nádherný sport a bylo by fajn, kdyby se jí věnovalo více dětí,“ řekl Hynek.

Organizátoři projektu věří, že nejkrásnější pohled na svět je z cyklistického sedla.

Kromě sportovního programu si účastníci užili řadu doprovodných aktivit. Ti nejmenší se vyřádili v Dětské zóně, kde na ně čekalo malování na obličej, fotokoutek, tombola, taneční podložka či lukostřelba. V Adventure zóně se jim věnovali opravdoví experti v pumptracku. Nechybělo ani občerstvení.