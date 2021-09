Zhruba tříkilometrová trasa Závodu na čemkoli okolo Kalu vedla po části Liščí stezky a účastníci se na ní vybavili většinou jízdními koly a odstrkávadly. Další vyrazili na skútru, krosové motorce ale také na terách s připojenými vozíky či na dvoukolácích. Originálně působil takzvaný Hnátolam - vozítko postavené ze dvou jízdních kol dovybavené sedačkami, ze kterého prý při šlapání hodně bolí nohy.

Jak přiblížila vedoucí kultury a infocentra Veronika Chocholoušová, jednalo se už o čtvrtý ročník a trasa nově vedla delším okruhem než v předešlých letech. „Nejdřív na trať vyrazí děti a poté dospělí. Pro všechny bez rozdílu umístění jsou za snahu a statečnost připravené medaile a pro děti také sladkosti, omalovánky či pexeso,“ uvedla Chocholoušová s tím, že na závěr si všichni opečou buřty a společně posedí.

Na závod vyrazili také Derflerovi, kteří se ho účastní pravidelně. „Původně jsme chtěli jet na trakaři, ale nakonec se synem jedeme na kole. Manžel musel odjet a já bych syna sama neuvezla. Je to moc pěkná akce, jen je škoda, že přišlo málo lidí,“ řekla Kravařanka.

Odpolední akci si užily hlavně děti. Mezi nimi byl i Dominik s Tomášem, kteří na závod přijeli terami s vozíky. „Už jsme ho jednou jeli a je to parádní. Mě ale tera najednou nechce jet, tak snad jí rozchodím,“ svěřil se jeden z nich, který nakonec stroj nezprovoznil a na trať jel s jiným kamarádem na skútru. Do cíle tak dorazili jako první. „Jelo to dobře i po mokré silnici,“ zhodnotili chapci po návratu do cíle.

„Mě to trošku klouzlo, ale nakonec jsme dojela dobře. Chtěla jsem kluky předjet, ale na skútru byli rychlejší, takže to nevyšlo,“ dodala malá Anička, která na okruh vyrazila na malé krosové motorce.