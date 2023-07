V pátek 7. července v 16:30 odstartuje z náměstí T.G. Masaryka v České Lípě 50. ročník Rally Bohemia. Diváci zde budou moci opět obdivovat krásná sportovní auta, která z náměstí přejedou na Autodrom do Sosnové, kde absolvují rychlostní zkoušku.

Start automobilového závodu na náměstí v České Lípě. | Foto: Deník/Petra Hámová

Jak informovala českolipská radnice, v souvislosti se startem rally dojde na úplnou uzavírku Mikulášské ulice, náměstí T.G.M. a Moskevské ulice, které budou v pátek 7. čevence uzavřeny v době od 14:00 do 22:00.

Po celý pátek 7. července od 6:00 do 22:00 budou uzavřeny také silnice III. třídy u Sosnové. Do uzavřeného prostoru bude umožněn vjezd osobám trvale bydlícím v Okřešicích, účastníkům akce Rally Bohemia 2023 (pořadatelům a závodníkům), vozidlům Policie ČR, RZS, HZS, bude zajištěn plynulý průjezd autobusů městské autobusové dopravy a dále zaměstnancům SaM silnice a mosty a.s. do areálu závodu 01.