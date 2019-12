Zázrak na kolejích se odehrál 23. října večer v České Lípě. Nedaleko železniční zastávky Holý vrch přejel přes muže ležícího v kolejišti nákladní vlak dlouhý 370 metrů. Opilý muž vše prospal a vyvázl bez jediného škrábance, vzbudili ho až hasiči. „Událost oznámil strojvůdce vlaku. Kolem desáté hodiny večer přes linku 112 informoval, že zřejmě přejel člověka. Proto jsme na místo okamžitě vyjeli,“ uvedla mluvčí českolipské policie Ivana Baláková.

Jako první dorazili hasiči. Smíření s tím, že to nebude hezký pohled, neboť podobné události v drtivé většině případů dobře nekončí. Tělo zaklíněné v kolejišti se však začalo hýbat. „Zjistili, že muž tvrdě spí. Vedle něj ležela láhev od piva,“ dodala Baláková.

Nebylo to ale jen pivo, které 27letého muže dostalo do stavu, kdy si ustlal na kolejích a nevzbudil ho ani projíždějící vlak čítající na dvacet vagonů naložených pískem. „Muž vypověděl, že si naposledy pamatuje, jak kolem 15. hodiny vypil láhev rumu. Pak už jen ví, jak ho budí hasiči,“ popsala policejní mluvčí. Muž měl po probuzení v dechu 1,35 promile alkoholu. I když neměl žádná zjevná zranění, zdravotníci jej dopravili do českolipské nemocnice na pozorování.

Muž měl obrovské štěstí hned dvakrát. Do kolejí lehl tak, že ho vlak nezasáhl, ale kliku měl i proto, že jej vlak nevzbudil. „Kdyby se tak stalo, zřejmě by instinktivně zvedl hlavu, což by zřejmě dopadlo tragicky,“ podotkla Baláková.

I jedna další letošní nehoda s vlakem měla šťastnější konec, než tomu obvykle bývá. V srpnu se v Zákupech srazil vlak s nákladní vozem. Jeho šofér vyvázl z nebezpečně vyhlížející nehody jen s lehčím zraněním.