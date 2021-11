Při této příležitosti vyrazily regionální týmy na klaunský maratón s cílem navštívit během jednoho dne 63 nemocnic a zdravotnických zařízení. Zdravotní klauni navštívili v pondělí 29. listopadu i nemocnice v Libereckém kraji a vyjádřili svůj dík za dlouholetou spolupráci zdravotnickému personálu.

„Pokud bychom všechny klauniády naskládali za sebe, vyšlo by to téměř na 21 let nepřetržitého smíchu. Nezastavila nás ani pandemie, byť jsme současné situaci své oslavy 20 let existence pochopitelně museli uzpůsobit,“ podotkla ředitelka Zdravotního klauna Kateřina Slámová Kubešová.

Za dvacet let se Zdravotní klaun proměnil. Červené nosy, které symbolizují jejich práci, pronikají stále na nová místa. Vznikají nové programy, klauni školí například i budoucí lékaře, poptávka po práci Zdravotních klaunů roste i v zařízeních pro seniory. Převládá však kvalita nad kvantitou.

„Klauni jsou odborníci na svůj obor, kteří musejí být opravdu dobrými herci a improvizátory, musí mít ale do určité míry také znalosti z medicíny, psychologie a komunikace. Pravidelně se vzdělávají, procházejí uměleckými dílnami a semináři s odborníky a neustále pracují na tom, aby zachovali prvotřídní úroveň profesionality své práce,” dodal umělecký ředitel Zdravotního klauna Petr Jarčevský.