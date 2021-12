Zdražení se týká asi 2,5 tisíce lidí, kteří bydlí na dvou sídlištích v Hrádku a dalších objektech v majetku města. „Víme, co se na trhu s energiemi děje a že ceny stoupají o desítky procent, ale zdražení o 167 procent je nepřijatelné. Snažili jsme se s firmou domluvit, měli jsme dvě schůzky, ale zatím nedošlo k dohodě. Už je připravený od právníků podnět pro Energetický regulační úřad. Jsme připraveni se bránit i soudní cestou,“ řekl Deníku Horinka.

Dodal, že všem, kterých se zdražení od nového roku dotýká, doporučuje, aby zvýšené zálohy zaplatili. „Je potřeba uhradit vyměřené zálohy, aby dodavatel tepla neměl záminku je odpojit. Až se situace vyřeší, je možné, že se jim peníze vrátí nebo jim budou jinak vykompenzované,“ doplnil starosta.

Dodavatel centrálního tepla, firma H-therma, jejíž akcie jsou ze sta procent vlastněné firmou Lumius, na dotazy Deníku zatím neodpověděl.

Firma Lumius se objevila v hledáčku ERU letos na podzim, kdy úřad prošetřoval stížnosti několika stovek odběratelů, kterým Lumius nečekaně ukončil smlouvy na dodávky plynu. ERU nakonec odběratelům doporučil, aby bezodkladně ukončili smlouvy. „Jen tak se lze v případě sjednání smlouvy s novým dodavatelem vyhnout situaci, kdy si nárok na uskutečňování dodávek budou činit dva dodavatelé,“ napsal úřad ve vyjádření.

Zdražení související s krizí na trhu s energiemi se nedotkne pouze lidí, kteří teplo odebírají od firmy H-therma, ale i bývalých zákazníků Bohemia Energy. Deník už informoval o případu paní Jany, která bydlí v Hrádku nad Nisou a zálohy se jí zvedly o několik tisíc měsíčně. „Vybrali jsme si ČEZ, protože je to velká společnost a máme jistotu, že nedojde k tomu, co se stalo s Bohemia Energy. I tak si ale budeme muset připlatit, za elektřinu to je o tisíc korun za měsíc více a za plyn zaplatíme o 2 tisíce více. Bude to pro nás dost náročné, protože máme rodinný dům a já jsem jediná, která pracuje. Maminka je už v důchodu a sestra má invalidní důchod,“ přiblížila po krachu Bohemia Energy paní Jana.

Zdražení i České Lípě a Jablonci

Za teplo zaplatí v průměru 540 korun měsíčně víc i lidé v České Lípě. Společnost Českolipská teplárenská (ČLT), která provozuje místní teplárnu, totiž zvýší od 1. ledna 2022 ceny tepla o zhruba 51 procent. Lépe, konkrétně o 4 čtyři procenta, na tom budou odběratelé zapojení do věrnostního programu. Cena ale mohla být ještě vyšší. Energetická skupina MVV Energie CZ, jíž je ČLT součástí, do ceny tepla promítla jen část skokově rostoucích nákladů na nákup zemního plynu, který teplárna využívá jako palivo. „Pokud bychom to neudělali, odběratelé by za teplo platili mnohem více. Ačkoliv jsme měli dodávky plynu smluvně zajištěné dopředu na celý rok, museli jsme v rekordně krátké době najít nového dodavatele. Původní obchodník nebyl schopen nasmlouvané dodávky garantovat. Plyn jsme museli nakoupit za aktuální ceny, které jsou čtyřikrát vyšší než před rokem,“ řekl předseda představenstva ČLT Radomír Ondra.

Zdraží i Jablonecká energetická, běžná domácnost si připlatí 200 korun. Představenstvo společnosti rozhodlo o navýšení ceny za gigajoul o 16,7 procenta. Liberci se naopak vyplatil nákup elektřiny na 2 roky a město tak ušetří miliony. Město totiž nakoupilo hromadně elektřinu a zemní plyn před dvěma lety na Českomoravské komoditní burze Kladno, tím pádem má garantované ceny a současná krize by se ho neměla dotknout. K nákupu energií na burze se k Liberci připojily také jeho příspěvkové organizace, akciové společnosti a další subjekty, které díky tomuto rozhodnutí také ušetří. „Na jaře 2020 se nejen kvůli koronavirové pandemii a snížení poptávky po energiích dostaly ceny elektřiny a zemního plynu na komoditních burzách na historické minimum. Rozhodnutí města Liberec nakoupit energie na 2 roky, a tím dočasně zafixovat cenu, tedy až do 31. prosince 2022, se nyní ukázalo jako velmi dobré,“ řekl primátor Liberce Jaroslav Zámečník. Dodal, že díky tomu Liberec ušetřil za rok 2021 asi 3,3 milionu korun. „Predikce pro rok 2022 je kvůli celoročnímu růstu cen ještě výraznější a úspora města může dosáhnout až 50 milionů korun,“ doplnil primátor.

Za letošní rok město za elektrickou energii zaplatilo přibližně 19,1 milionu korun bez DPH a za plyn okolo 9,4 milionu bez DPH, podobné náklady Liberec očekává i pro příští rok. Potvrdil to také Michal Šálek, který má nákup energií na magistrátu na starosti. „Co se týče kalendářního roku 2022, tak tam, z pohledu statutárního města Liberec, žádný problém není,“ uvedl Šálek.