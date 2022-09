„Omezili jsme jednu z energeticky nejnáročnějších technik, a to je tavená plastika. Mrzí nás to, jelikož to je skvělá disciplína,“ řekl Deníku Pavel Kopřiva s tím, že to představuje krátkodobé řešení. „Dlouhodobě to nejde udržet, přišli bychom tak o podstatnou část výuky, na které je sklářství postavené,“ doplnil.