Strážníci se vydali za zdrojem smradu, který se linul z jedné kóje. Když ji majitel otevřel, našlo se v ní odložené maso, které už notně podléhalo zkáze.

Maso šlo okamžitě do kontejneru, obyvatelé se pak snažili co nejdříve společné prostory vyvětrat a všichni byli rádi, že to dopadlo takto.