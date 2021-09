Sklářský výtvarník a malíř Ivo Rozsypal se narodil 12. 8. 1942 v Brně. V letech 1964 až 1968 studoval na sklářské škole v Kamenickém Šenově, následně do roku 1973 na Vysoké škole uměleckoprůmyslové u profesora Stanislava Libenského. Po promoci pak do roku 1983 působil i jako designér v novoborském podniku Crystalex.

Pro život a práci Ivo Rozsypala byly charakteristické nadání, píle, cílevědomost, systematičnost a maximální nasazení ve všem, co činil. „Jsme vděčni za české sklářství, kterému dal charakteristický rozměr, za životní peripetie, které ho nasměrovaly ke sklářské tvorbě a do Nového Boru, kde žil a pracoval,“ prohlásil starosta Nového Boru.

„Jeho odchodu je nám líto o to více, že ho již v říjnu neuvítáme na IGS 2021, neboť bychom jen stěží hledali osobnost, která by s tímto sklářským svátkem byla více spjata,“ uvedl novoborský starosta Jaromír Dvořák. Podle něj, jeho jméno nemohlo minout nikoho, kdo se byť jen trochu setkal s výtvarnem, a nejen s tím sklářským.

