Zasvěcený odborník novodobých i těch starších dějin, vlídný lektor i průvodce turistů a skvělý vypravěč. Jen málokdo toho udělal pro Českou Lípu tolik jako právě on.

Smutná zpráva zasáhla Českolipsko. V neděli 5. září zemřel ve věku nedožitých 75 let historik Ladislav Smejkal. Poslední rozloučení s ním se uskuteční na českolipském hřbitově v pátek 10. září od 13 hodin.

