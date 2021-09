Od srpna 1968 radikálně vystupoval proti invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa, podílel se na protiinvazivním rozhlasovém vysílání, šířil letáky. V roce 1970 proto přišel o zaměstnání a byl vyloučen z KSČ. Do roku 1989 pracoval v papírnách v Bělé pod Bezdězem.

„Velice mě zpráva o úmrtí pana Josefa Haislera zasáhla. Byl to člověk, jehož zásluhy jsou nepopiratelné. Z jeho nápadů vzešla celá řada patentů týkající se pancéřované tankové techniky. Během druhé světové války zažil pochod smrti Mladou Boleslaví. Jako člen Československé obce legionářské se ještě před nedávnem podílel na významných vzpomínkových akcích v Libereckém kraji. Čest jeho památce,“ uvedl hejtman Martin Půta.

V požehnaném věku 98 let zemřel v sobotu 11. září plukovník ve výslužbě a dokský občan Josef Haisler. Tomu v roce 2019 udělil hejtman Martin Půta Poctu hejtmana za celoživotní přínos v boji za svobodu.

