Do Liberecké ulice, kde rodinný dům stojí, okamžitě vyrazila policejní hlídka, která podezřelého návštěvníka vypátrala nedaleko. Jak policisté zjistili, jednalo se o 39letého muže z Moravskoslezského kraje, který 16. července letošního roku opustil brány věznice v Rýnovicích na Jablonecku, kde si odpykal čtyřletý trest odnětí svobody za krádeže vloupáním a za porušování domovní svobody.

"Muž návrat na svobodu údajně oslavil se svým kamarádem z Českolipska a od té doby se tam zdržoval. Přitom by prý rád odcestoval za svou rodinou na Moravu, což se mu zatím nepodařilo. Do rodinného domu v České Lípě vnikl neuzamčenými vstupními dveřmi," uvedla tisková mluvčí policie Ivana Baláková.

V souvislosti s tím, že vnikl do cizího domu čelí muž novému trestnímu stíhání. "Zodpovídá se z přečinu porušování domovní svobody. Za to ho soud může vrátit zpátky do vězení na další tři roky," vysvětlila Baláková.