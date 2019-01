Ženy dnes bez problémů zvládají nejen péči o rodinu, ale vynikají rovněž v mnoha dalších oblastech. Mnoho z nich v České republice dosahuje vynikajících výsledků ve své profesi, aktivně se podílí na veřejném životě, tvoří hodnoty, které obohacují náš život.

Většinou se o nich, kromě úzkého okruhu přátel a rodiny nemluví. Právě ty si klade za cíl najít anketa Žena regionu.

Pro rok 2010 se za Liberecký kraj stala vítězkou Dana Malá z Jablonce. „Nominovala mě dcera a bylo půvabné číst, co o mě do přihlášky napsala,“ poznamenala Malá při středečním předání dárků a květin v Hotelu Zlatý lev.

„S kolegyněmi z ostatních regionů se potká hned příští týden galavečeru v pražském Hotelu Ambassador,“ doplnil při té příležitosti Tomáš Fiala za generálního partnera společnost Provident Financial.

Danu Malou v Jablonci znají lidé především jako majitelku taneční školy DaM. Právě v letošním školním roce oslaví dvacet let svého trvání. Už také intenzivně připravují náročný program na listopadový večer v Eurocentru.

A jak na vítězství reagovala ta, která vše způsobila? „Mami, to je dobrý počin na naše webovky,“ reprodukovala odpověď své dcery Dana Malá a dodala: „Já si na oficiality moc nepotrpím, ale při tanci jsem opravdu ve svém živlu.“

Současně také prozradila, že velmi ráda chodí po horách a v zimě lyžuje. Její sen? „Mít usedlost v horách s koňmi a pastvinami. Práce se rozhodně nebojím,“ dodala.

