Žena vyrazila do klubu i se svými psy. Skončila na záchytce, zvířata u policie

Strážníky Městské policie v České Lípě zaměstnala žena, která si vyrazila na do rockového klubu, kde se opíjela alkoholem až byla „na mol.“ Nebylo by to nic zvláštního, kdyby na tuto svou vycházku za zábavou nevzala dva psy, které nechala uvázané u vchodu do klubu.

Pes. Ilustrační snímek. | Foto: Deník / Iveta Nádvorníková

Jak informovala mluvčí MP Eva Vlastníková, žena, která se chtěla povyrazit, to s alkoholem přehnala, takže jí zavolali rychlou záchrannou službu, jež rozhodla, že patří na záchytku: „U klubu po ní zbyli dva uvázaní psi. Naštěstí opět sehrála významnou roli vynikající místní znalost strážníků, kteří věděli, kde a s kým žena žije. Partnera tedy kontaktovali, aby si psy odvedl domů,“ komentovala Vlastníková. Žena pak putovala na záchytku v Liberci.