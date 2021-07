V Liberci zasahuje několik jednotek hasičů u ucpaných kanálů, které nejsou schopné pojmout množství srážek. V hotelu Impuls v Liberci ohrozila voda centrální elektrický rozvaděč ve sklepě. Hasiči za použití plovoucích čerpadel vodu odčerpávají. Z důvodu nedostatečné kapacity kanalizačních vpustí a ucpaného potoka museli také přistoupit k uzavření Fibichovy ulice. „Po opadnutí vody se hasiči na místo vrátí a provedou čerpání vodní laguny,“ popsal situaci mluvčí hasičů Jan Přerovský.

V liberecké ulici Ruprechtická došlo k propadnutí zeminy kvůli přívalu vody. Hasiči na místě vyprostili osobní vozidlo pomocí lanového navijáku a předali ho bez poškození majitelce. „U Mníšku na Liberecku jsme přistoupili k preventivní evakuaci tábora, dotkla se třiceti čtyř dětí a čtyř dospělých,“ doplnil mluvčí.

„Povodí Lužické Nisy a Smědé jsou velmi silně nasyceny a na případné srážky budou reagovat velmi intenzivně. Na horním toku Lužické Nisy nelze vyloučit překročení 3. stupně povodňové aktivity,“ uvedl Český hydrometeorologický ústav. „Jak Lužická Nisa, tak i veškeré potoky jsou pravidelně monitorované naši městskou policii, kdyby se cokoliv dělo, budeme to samozřejmě řešit a vyrozumívat,“ napsal na svůj facebookový profil starosta Hrádku nad Nisou Josef Horinka.

Důsledkem bouřek bude vzestup hladin potoků a řek. Povodí Lužické Nisy a Smědé jsou z předchozích bouřek už nyní nasycena a na případné srážky budou reagovat velmi intenzivně, varují meteorologové. Na horním toku Lužické Nisy nevylučují dosažení třetího, nejvyššího povodňového stupně. „Pro jistotu si občas kontrolujte jak venku prší a jak se chovají vodní toky ve vašem okolí,“ řekl starosta Hejnic Jaroslav Demčák.

Bouřky s o něco nižší intenzitou ale do nedělního rána hrozí i ve zbytku České republiky. V přívalových deštích může místy spadnout kolem 40 litrů vody na metr čtvereční. Nárazový vítr může lámat větve a škody mohou napáchat i blesky a kroupy. Je nutné tak počítat s problémy v dopravě i s výpadky v energetice. Lidé by se měli chovat opatrně a dbát na svou bezpečnost zejména s ohledem na nebezpečí zásahu bleskem a padajícími předměty. Výstraha před velmi silnými bouřkami platí od dnešního dopoledne do nedělního rána v příhraničních okresech Jihočeského, Plzeňského, Karlovarského, Ústeckého, Libereckého, Královéhradeckého a Pardubického kraje.

„Mimo Liberec máme jen drobné jednotlivé události, v Hrádku nad Nisou je to čerpání vody z domu, jedno čerpání bylo v Raspenavě a v Jablonci jeden spadlý strom," doplnil mluvčí hasičů Libereckého kraje.

Dnešní deště nezpůsobily v Zoo Liberec významnější škody. „Nicméně zvedající se hladina potoka a jezera vede k ostražitosti technického a zoologického úseku. Přistoupilo se k některým preventivním opatřením a situace bude průběžně monitorována,“ řekla mluvčí zoo Barbara Tesařová.

K 18.30 nebyly v Hejnicích a na Jizerkách výrazné dešťové srážky. „Ale ještě není všemu konec, předpověď počasí a vývoj meteoradaru hlásí, že bouřkové mračna nad Polskem nabraly směr Frýdlantsko a nejspíš v průběhu noci kolem půlnoci či krátce po by mohly zasáhnout opět náš region,“ podotkl Demčák a vyzval ty, kteří bydlí v blízkosti vody, k opatrnosti a občasné kontrole stavu situace. „Bohužel je okolí tak silně nasycené vodou, že veškerá rovnou odtéká do údolí a zvedá okamžitě hladiny vodních toků,“ dodal.

Na Lužické Nise a na Jeřici v Chrastavě je překročen 1. stupeň povodňové aktivity, všechny toky jsou na vzestupu. „V Kunraticích a Heřmanicích na Frýdlantsku jednotky provádí na žádost starosty monitoring vodních toků. Ve Višňové hasiči provádí protipovodňová opatření,“ nastínil situaci Přerovský.

Oleška dosáhla 2. stupně povodňové aktivity. To znamená poloviční rezervu koryta. Heřmaničtí dobrovolní hasiči provádí monitoring toku a propustků.