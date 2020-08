Během pěší hlídky zaslechl strážník Městské policie Česká Lípa ženský výkřik. Lokalizoval ho do blízkosti mostu přes Ploučnici v Pivovarské ulici.

Užovka na ilustračním snímku | Foto: DENÍK/Daniel Černovský

Když přišel blíž, zjistil, že ženu rozrušil asi půl metru dlouhý had, který ležel svinutý na cestě a syčel. Strážník, který je zároveň odborníkem přes plazy, určil, že jde s největší pravděpodobností o letošní mládě užovky podplamaté. To pak přemístil do biotopu, kde mu bude lépe než na ulici. Tento druh užovky je kriticky ohrožený.