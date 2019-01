Česká Lípa – Řádění neznámého žháře, který si vzal na mušku kontejnery na odpad v České Lípě, nemá konce.

Vyhořelé kontejnery v ulici Mikovcova. | Foto: MěÚ Česká Lípa

Jen za červen lehlo popelem na 52 nádob za téměř 200 tisíc korun. Nejenže podivnou zábavou vysává peníze z městské kasy, které by se daly smysluplně využít, ale hlavně ohrožuje zdraví lidí a jejich majetek.

„V blízkosti stanovišť s nádobami na tříděný odpad lidé ve většině případů parkují své vozy. Že prozatím nedošlo k vážnému neštěstí, je jen díky tomu, že požáry byly včas odhalené a nahlášené,“ řekla mluvčí českolipské radnice Eva Markgrafová.



K prozatím posledním požárům vyjížděli hasiči v noci ze čtvrtka na pátek minulý týden. „V pátek po půlnoci žhář řádil na sídlištích Sever a Lada. Konkrétně v ulicích Severní, Okružní, Zoubkova, na křižovatce ulic Zoubkova a Severní a v ulici Jana Zrzavého,“ upřesnila českolipská policejní mluvčí Ivana Baláková. Ta doplnila, že shořelo patnáct kontejnerů a vznikla škoda za 60 tisíc korun.

Nebyl to ale jediný požár v minulém týdnu. Neznámý žhář nespal ani v pondělí, kdy ho uspokojilo „pouze“ jedno stanoviště s kontejnery.

Za sebou má však již sérii požárů z poloviny června. Tehdy během jediné hodiny v noci z 11. na 12. června lehlo popelem osmnáct kontejnerů v pěti ulicích na sídlištích Sever a Lada. Zde oheň dokonce poničil poblíž zaparkované auto a jeho majiteli způsobil dvacetitisícovou škodu.

Po velmi krátké pauze se žhář přihlásil již 13. června, kdy hasiče zaměstnaly požáry na dalších pěti místech, tentokrát na sídlišti Špičák.

Lidé na sídlištích mají nebezpečného nočního řádění už dost. „Už aby je policie chytila. Taky někdy parkuji u kontejnerů a nerad bych přišel o auto jen proto, že si někdo krátí dlouhou chvíli. Ani nebudu říkat, co by zasloužil,“ řekl Jan Malý z českolipského sídliště Lada.



Pomozte ho najít, apelují



Na neznámého se zlobí i na radnici. „Případy hlásíme, vše se vyšetřuje a my doufáme, že žháře, který se dopouští obecného ohrožení, policisté brzy dopadnou a bude potrestán. Prosíme proto veřejnost, aby si všímali toho, co se děje v jejich okolí a neváhali se obrátit na policii. Na podobné projevy doplácíme všichni, a to nejen penězi,“ zdůraznila Hana Moudrá.

„Máme důvodné podezření, že požáry někdo zakládá úmyslně. Pokud někdo uvidí podezřelé osoby, které se pohybují u kontejnerů, ať neváhá a volá známou linku 158,“ apeluje rovněž Ivana Baláková.



Škody jdou do statisíců



Všímavost lidí může významně pomoci při odhalení žháře. Tomu v podstatě stačí jen kolem kontejneru projít a odhodit třeba jen zapálenou cigaretu. Než se oheň rozhoří a nádoba vzplane, je již dávno pryč.

K poškození, nebo úplnému zničení kontejnerů na odpad, dochází v České Lípě každý rok. Například v roce 2009 stála náhrada zničených nádob město 230 tisíc korun. Loni to bylo 180 tisíc. Za prvních pět měsíců letošního roku to bylo 73 tisíc korun a když k této částce připočítáme červnovou škodu, je to bezmála již 300 tisíc korun. Peníze by se přitom daly použít například na úpravu stanovišť a ohrádek kolem kontejnerů. Místo toho směřují na postupné nahrazení těch zničených.