Liberecký kraj je na příchod zimy na silnicích připraven. Zimní údržbu opět zajistí společnost Silnice LK, která bude udržovat průjezdné silnice II. a III. třídy v celkové délce 2 065 kilometrů, na bezmála 60 kilometrech zimní údržba probíhat nebude.

Sypač s pluhem. | Foto: Ředitelství silnic a dálnic

Plán zimní údržby také mimo jiné řeší, do kdy mají údržbové vozy vyjet. „Mělo by to být nejpozději do 30 minut od zjištění, že silnice není sjízdná,“ vysvětlil krajský náměstek pro dopravu Jan Sviták. Silnice LK mají pro letošní zimní sezónu naskladněno 12 700 tun soli a 25 000 tun inertního materiálu.