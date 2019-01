Českolipsko - Sněhová nadílka, která o víkendu zasypala Českolipsko, působila potíže na silnicích, ale také rozdávala radost.

Na tratě kolem Nového Boru vyjela nová technika SKI Polevsko. | Foto: SKI Polevsko

Na Polevsku se už o víkendu proháněli první běžkaři. „Sněhu je nerovnoměrně od pěti do dvaceti centimetrů, na loukách místy vyčuhuje tráva či hlína. V lesních úsecích je třeba dát pozor na kameny či kořeny, hlavně u kytlických pastvin. Lyžovat se dá, ale zatím doporučujeme staré lyže," vzkazoval novinky dalším lyžařům přes webové stránky Jan Šmíd ze sportovního klubu SKI Polevsko, který se o běžecké tratě v okolí Polevska stará.

Nástup do stop doporučují sportovci z Jedličné (pro úsek Polevsko Kytlice), z Polevska od kapličky (pro úsek Polevsko Prácheň) a z Okrouhlé.

Skútry už na Polevsku o víkendu tyto základní tratě projížděly. Zatím se ale jen válcovalo, bez řezání stop. Bez problémů se má lyžovat i na takzvané Kočárovce. „I Kočárovka na svezení v pohodě. Nikde se nedře, jen hůlkami se místy odrážíte až od podkladu. Při návratu jsem potkal skútry, takže je uválcováno i na Kočárovce," popsal jeden z lyžařů.

Zatím probíhá úprava pouze válcováním, skútry ještě netvarují a nečistí stopu. Protože ale sněhu přibývá, je to zřejmě jen otázka dnů. To samé by mělo platit pro rozjetí vleků na Luži. Podle posledních informací se už sjezdovky připravují a pokud to počasí dovolí, měly by se vleky rozjet v pátek.

Nehody na sněhu nebyly vážné

Sníh ale o víkendu působil také značné problémy. Důsledkem námrazy na silnicích i čerstvého poprašku bylo například v sobotu převrácené auto na silnici I/9 v Pihelu.

Zásah si vyžádala také dopravní nehoda traktoristy v Trávníku u Cvikova. Řidič traktoru s radlicí skončil v příkopu, kam raději sjel, aby se nezřítil z kopce dolů kvůli silně namrzlé vozovce. Traktor skončil v příkopu zapletený do stromů. Řidič naštěstí vyvázl bez zranění. K další nehodě došlo mezi Borem a Cvikovem, kde se po smyku převrátilo auto do příkopu.