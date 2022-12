Místa, kde se bude údržba provádět pouze inertním posypem a pluhováním:

- Městský park

- park na Smetanově nábřeží

- parky v Bulharské ulici před autobusovým nádražím a nádražím ČD

- park u KD Crystal

- parky nad a pod městským hřbitove

- park v ulici 5. května (Vrchlického)

- park v Litoměřické ulici (k Peklu)

Zdroj: město Česká Lípa

120 kilometrů místních komunikací a 200 kilometrů chodníků v České Lípě uklízí v zimě velké sypače, malé sypače a také pracovníci na ruční úklid. Všechny komunikace i chodníky jsou zařazené do jedné ze tří kategorií, které určují, jak rychle po spadu sněhu je město povinno sníh uklidit.

Nejvíce frekventované ulice, kudy také jezdí českolipská MHD, musí město uklidit do 4 hodin po spadu sněhu. Komunikace zařazené ve druhé kategorii musí město uklidit do 12 hodin po spadu sněhu, patří sem také všechny schody, lávky a podchody v majetku města. V poslední kategorii jsou zařazeny nejméně frekventované ulice a přidružené obce, ty je město povinno uklidit do 48 hodin po spadu sněhu. Plán zimní údržby včetně seznamu ulic podle pořadí důležitosti najdou občané na webu města.

„Snahou města je vždy zajistit co nejrychleji po spadu sněhu sjízdnost komunikací a schůdnost chodníků. Není ale v našich silách uklidit vše hned. Naší povinností je vliv zimního počasí pouze zmírnit, je proto třeba, aby se řidiči situaci na silnici přizpůsobili. Zimní období je na ježdění vždy trošku náročnější, prosím tedy všechny o trpělivost a pochopení,“ uvedla starostka České Lípy Jitka Volfová.