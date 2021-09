V rámci krajského kola soutěže IBM Firma roku 2021, uspěla v doprovodné kategorii MONETA Živnostník roku „Srdcař“, která oceňuje živnostníky, kteří dokázali v podnikání překonat nejrůznější nástrahy osudu, a přeci to nevzdali a pracují dál.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.