Třeba v lyžařském areálu v Rokytnici nad Jizerou se o víkendu nezastavili. Sháněli lidi, chystali sjezdovky, vyjeli s rolbami. Doufali, že v pondělí budou moci s koncem nouzového stavu spustit vleky a přivítat první návštěvníky. Po celé dva dny pracovali v nejistotě, v neděli odpoledne, kdy Asociace krajů vydala prohlášení, že poslala vládě žádost o vyhlášení nouzového stavu, se vším ale přestali.

„Pokračujeme dál v tom chaosu, který nefunguje. Myslím si, že si hejtmani svou žádostí naběhli, hodně mne zklamali,“ byl rozčílený po dvoudenních přípravách na spuštění ředitel Skiareálu Spartaku Rokytnice nad Jizerou Vít Pražák. Jen tento areál přichází během zimních víkendů každý den o dva až dva a půl milionu korun na tržbách. Nyní navíc investoval do úprav před spuštěním, tyto peníze už ale nikdy neuvidí. Celá Rokytnice přitom byla plná lidí, kteří vyrazili za lyžováním nebo sáňkováním. „Naše vleky stojí a my jen smutně koukáme,“ dodal Pražák.

Naději na otevření mělo také vyhlášené liberecké knihkupectví Martina Fryče, do kterého míří zákazníci z celého kraje. V současné době funguje jen jako výdejové okénko pro zakázky z e-shopu. Obchod je tak vybavený přepážkami, zaměstnanci nosí respirátory.

„Moc bych si přál, abychom mohli otevřít. Ale moc dobře víme, jaká je současná situace. Takže jsme realisté. Ta nejistota je hrozně nepříjemný pocit, ale za poslední rok jsme si na to bohužel zvykli,“ povzdechl si liberecký knihkupec Fryč.

Na zmatky si stěžuje také Zdeňka Myšíková ze společnosti Kur Sport, která má prodejny s koly kromě Ústeckého kraje také v České Lípě. „Nemůžeme lidem ze dne na den říct, že mají druhý den přijít do práce. Řada z nich by si musela vyřídit OČR, někteří jsou v karanténě nebo izolaci. Nikdo nám nebyl schopen říct, jak to bude od pondělí vypadat,“ uvedla Myšíková.

O vyhlášení nouzového stavu požádali po dvou dnech jednání hejtmani vládu, která se jejich žádostí zabývala v neděli odpoledne, jen několik hodin před koncem nouzového stavu vyhlášeného na začátku října. K žádosti se připojil i hejtman Libereckého kraje Martin Půta (SLK), který dohodu všech 14 krajů požádat o vyhlášení nouzového stavu na 14 dní považuje za rozumnou. „Nebylo by dobré, pokud by část republiky byla a část nebyla, v každém kraji by platila jiná omezení. A protože jsme malá země, tak by to vedlo třeba k nákupní turistice,“ řekl po nedělním jednání Asociace krajů Půta.