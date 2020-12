Přímo na Štědrý den čekalo na 60letou ženu, která zašla na hřbitov do Radvance navštívit hrob svého tatínka a prarodičů, nemilé překvapení. Namísto žulového náhrobního kamene a náhrobní desky spatřila holý hrob, na kterém stála jen plastová krabice s třemi urnami. Zbytek někdo ukradl.

"Žena byla z pohledu na hrobové místo zdrcená. Ulevilo se jí až ve chvíli, kdy zjistila, že alespoň urny zůstaly netknuté. Vedle hrobu pak našla pohozenou desku s vyrytými jmény jejích nejbližších, která zlodějům k ničemu nebyla," uvedla tisková mluvčí policie Ivana Baláková.

"Odcizená náhrobní deska i kámen jsou vyhotovené z leštěné žuly červenohnědé barvy a ze stejného materiálu byla i váza a nádobka na svíčku. Ačkoliv tu jde především o újmu psychickou, zloděj či zloději způsobili majitelce hrobu škodu za celkem 40 000 korun," dodala Baláková.

Protože ke krádeži došlo v čase mezi 30. listopadem a 24. prosincem, tedy v době nouzového stavu, hrozí za ni pachateli či skupině pachatelů až osmiletý pobyt ve vězení.

"Pokud jste zpozorovali v inkriminovaném čase na hřbitově v Radvanci cokoliv podezřelého, co by mohlo s případem souviset, kontaktujte nás na naší bezplatné lince 158. Odnést tento těžký náklad ze hřbitova nebylo jistě pro zloděje snadné, proto by si jich mohl někdo všimnout," uzavřela Baláková.