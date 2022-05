O ponechání názvů rozhodli lidé prostřednictvím ankety, která běžela od 13. do 21. dubna. Elektronicky ji vyplnilo 1 932 respondentů, dalších 51 odevzdalo papírovou podobu. Pro zachování současného názvu ulice Moskevská se vyslovilo 61,9 % hlasujících, proti přejmenování Ruské ulice jich hlasovalo 61,1 % „Převažujícími důvody pro ponechání současného názvu byly komplikace, které to způsobí obyvatelům a podnikatelům v této ulici a názor, že to nic neřeší,“ sdělil českolipský místostarosta Jaroslav Turnhöfer. Z Moskevské se tak nestane Křížová a označení Vilová nenahradí Ruskou ulici.

Nepřejmenování ulic doporučili i dva členové místopisné pracovní skupiny, o jejímž zřízení rozhodli českolipští zastupitelé. Archivář a odborný rada Michal Rádl ze Státního okresního archivu Česká Lípa během výzkumu odhalil, že změna názvů ulic v České Lípě nebyly ojedinělé. Dolní část Moskevské ulice do roku 1949 vystřídala názvy jako Ferdinandova, Křížová, Ulice SA a Liberecká. Sám se přesto přiklonil k zachování označení Ruská a Moskevská. Stejného názoru byl regionální historik a člen výboru Vlastivědného spolku Českolipska Jaroslav Panáček. Podle něj se v obou případech jedná o symbolické pojmenování ulic, které nemá nic společného se současným putinovským režimem. „Přejmenování by bylo pouze hysterické gesto, které nic neřeší a navíc by přineslo mnoho problémů obyvatelům ulice a firmám zde podnikajícím,“ zdůraznil Panáček.

O změně názvů ulic budou v Lípě jednat znovu. Lidé zatím nemusejí měnit doklady

Historik a sbírkový kurátor Tomáš Cidlina zase poukázal na to, že by neměl být brán ohled na emoce klonící se buď ke změně, či k ponechání. „Emoce by měla nahradit konkrétní koncepce a na základě ní by se měla politická reprezentace města rozhodnout. Nikoliv pouze pod vlivem současných velmi tragických událostí na Ukrajině, které budiž sláva,“ uvedl ve svém prohlášení historik s tím, že osobně nebyl proti změnám názvů příslušných ulic.

Jelikož zastupitelé už zrušili své předchozí rozhodnutí o přejmenování českolipských ulic během mimořádného zasedání 6. dubna, není třeba žádného dalšího upřesňujícího usnesení. Platí tedy výsledek veřejného projednání a názvy ulic se nemění. „Název ulice za to nemůže. Zdravý rozum zvítězil,“ okomentoval konečný výsledek jeden z obyvatelů Lípy. „Jsem rád, že to tak dopadlo,“ dodal další Českolipan Petr.

Změna názvů ulic přitom měla v březnu začít platit okamžitě. Vyslovilo se pro ni 15 z 20 přítomných českolipských zastupitelů. „Věřím, že přejmenování ulic je důležitý, symbolický krok, který vyjadřuje naši solidaritu s Ukrajinou, ukrajinskými občany a náš postoj v této složité době. Ulicím vracíme takové názvy, které jsou historické a neutrální a nebudou v budoucnu vzbuzovat žádné negativní postoje,“ řekla tehdy starostka České Lípy Jitka Volfová.

Přejmenování dvou českolipských ulic vzbudilo rozruch. Vznikla už i petice

V reakci na to vznikla on-line petice, kterou podepsalo 1 150 lidí. „Protože tato změna je zcela zbytečná, jedná se pouze o populistické gesto a způsobí mnoho problémů pro obyvatele a firmy nejen v těchto ulicích, žádáme o zrušení tohoto rozhodnutí a ponechání původních názvů ulic,“ informoval autor petice Michal Kotek.

Následovalo veřejné projednání v Kulturním domě Crystal, kde většina ze sedmi desítek přítomných odsoudila změnu jmen. Našly se však i výjimky. „Byl jsem jeden z těch lidí, co iniciovali přejmenování a jsem překvapen a v šoku z toho, co následovalo,“ svěřil se během debaty Jakub Hurčík.