/FOTO/ V obci Brniště na Českolipsku proběhla v sobotu 10. září oslava letošních žní s díkuvzdáním za úrodu v kostele svatého Mikuláše. Desátý ročník slavností odstartoval tradiční dožínkový průvod, který vyvrcholil předáním dožínkových věnců a kytic. Následoval bohatý kulturní program v areálu lesního Zátiší až do pozdních nočních hodin.

Přehlídka zemědělské techniky byla součástí dožínkových oslav v Brništi. | Video: Miloslava Kroužková

Své umění předvedly mažoretky Adelline, folklorní soubor Jizera či Mladá dechovka Jablonec nad Nisou. O hudbu se postaraly kapely Hopsej, Marek's, Těla a Archa. Pro děti byly připraveny kreativní dílničky a Adélčin dvoreček s domácími zvířaty. Nechyběla přehlídka zemědělské techniky, v kostele mohli zájemci zhlédnout výstavu fotografií obce Brniště. A co by to bylo za dožínky bez široké nabídky regionálních potravin.