Liberec – Další mimořádný odchov si na sklonku letošního roku připsala liberecká zoo. Jako jediná v Česku totiž odchovala mládě vzácného korunáče Sclaterova.

VZÁCNÉHO KORUNÁČE můžete uvidět v pavilonu tropů. Do konce roku pro vás má zoo dárek v podobě sníženého vstupného. | Foto: Ivan Langr

Korunáč se sice vylíhnul už 7. prosince, ale chovatelé se zveřejněním zprávy nespěchali. Čekali celých dvacet dní, zda mládě bude životaschopné. „V předchozích letech jsme již o několik čerstvě vylíhnutých korunáčů přišli, protože jejich odchov je velmi náročný,“ zdůvodnil mluvčí zoo Ivan Langr.

Vzácný pták žije ve volné přírodě pouze na ostrově Nová Guinea. V zoologických zahradách jsou zapojeni do programu ochrany ohrožených druhů v rámci Evropské plemenné knihy.

Korunáč Sclaterův se od ostatních korunáčů odlišuje červenohnědě zbarveným krkem a korunkou bez bílých znaků. Obývá suché i rozvodněné dešťové pralesy v nížinách i podhůří do nadmořské výšky 500 m. Samice snáší jedno bílé vejce, ze kterého se po 28 dnech líhne holé mládě, odkázané na péči rodičů. Asi po měsíci opouští hnízdo a ve stáří 15 měsíců se už může rozmnožovat.

V přírodě je velmi ohroženým druhem

Podle Červeného seznamu ohrožených druhů počet korunáčů ve volné přírodě stále klesá. Ve své domovině jsou totiž jednak loveni kvůli masu, ale jedním z důvodů je i civilizace, která ukrajuje stále větší prostor pro přirozený život vzácných ptáků. Ti svá masivní hnízda budují z palmových listů vysoko v korunách stromů. Lépe tomu není ani v umělých chovech.

„Podle Evropské plemenné knihy žilo na konci roku 2008 v zoologických zahradách pouhých 81 jedinců, šest se v témže roce podařilo odchovat. Liberecká zoo je jedinou u nás, která pár těchto výjimečných opeřenců vlastní. „V průběhu posledních dvou let se už podařilo mládě několikrát naklubat či vylíhnout, ale ne odchovat. Teprve v pořadí 20. snůška byla úspěšná,“ vysvětlil mluvčí.

Liberecká zoo patří v odchovu vzácných ptáků mezi světově uznávané instituce. V letošním roce se jí podařilo už podruhé odchovat a do alpské přírody vypustit samičku vzácného orlosupa bradatého.

Škrty snad chovný program neohrozí

Odchov vzácných živočišných druhů patří kromě samotné expozice k nejdůležitějším úkolům zoologické zahrady. Otázkou je, zda s plánovanými škrty jak na vládní, tak i městské úrovni nebude práce zdejších odborníků omezena. „Těžko říci. Už teď víme, že z města dostaneme o čtyři miliony méně. Nevíme o kolik sníží rozpočet ministerstvo životního prostředí ani jaká bude návštěvnost.

Pokud by se sešla všechna tři negativa, pak by to problém byl a museli bychom řešit, kde se může ještě ušetřit. Chovy zvířat jsou ale rozhodně to poslední, čeho by se úspory měly dotknout,“ důrazně popřel mluvčí zahrady Ivan Langr.

Na zvířatech šetřit nebudeme

Na svůj provoz potřebuje liberecká zoo ročně kolem 65 milionů korun. Dotace města přitom tvoří třetinu a pokryje pouze mzdové náklady na celý rok. „Další třetinu získáme z vlastní činnosti,“ vysvětlil Langr. Jde nejen o vstupné, ale například i provoz restauračních zařízení, které je v jejich režii, či o prodej. Poslední, zhruba třetinovou část provozních nákladů získává zoo z různých dotací, grantů, ale i z reklamy a od dárců.

„Není to částka, kterou bychom mohli pevně zakalkulovat do rozpočtu, i když letos dárců přibylo. Takže opravdu uvidíme. V každém případě mohu už teď potvrdit, že úsporná opatření návštěvníci ani zvířata nepocítí,“ uzavřel Langr. Už teď nicméně musela liberecká zoo v rámci úspor rozpustit rezervní fond vytvořený právě pro případ, kdy vyschne příliv peněz. „Jinak už bychom dávno nevyšli,“ dodal.