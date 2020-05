Stovka diváků čekala na úvodní branku až do konce prvního poločasu. Ve 45. minutě našel Adam Lacek volného Karla Kaňkovského, který se prosadil. Hosté dokázali vyrovnat v 59. minutě. Tlaku před brankou soupeře využil k přesnému zakončení Filip Koubek. Závěr zápasu přinesl vyhrocené momenty. Tři minuty před koncem se napřáhl prakticky na polovině hrací plochy Ondřej Hrdlička a jeho dalekonosná rána překvapila brankáře Petra Prokopce. Míč zapadl přesně pod horní tyč.

V nastaveném čase rozdal hlavní sudí za nesportovní chování dvě červené karty. Českolipský Martin Šlechta kopl soupeře ze strany do nohy. Hostující Pavel Vítek prudce udeřil soupeře oběma rukama do oblasti hrudníku v přerušené hře. Oba hráči šli předčasně do kabin. Domácí Arsenal vyhrál v dramatickém zápase 2:1.

Česká Lípa – Rovensko pod Troskami 2:1 (1:0)

Branky: 45. Kaňkovský, 87. Hrdlička – 59. Koubek. Rozhodčí: Šůma, ŽK: 3:1, ČK: 1:1. Diváků: 90.

Sestava České Lípy: Kadlec – Hrdlička, Šlechta (90. ČK), Vodrážka, Zemánek – Mígl, Valta, Lacek, Lakatoš, Vaníček (67. Ladra) – Kaňkovský.