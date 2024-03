První dvě samice zubra evropského vypustili v pondělí 4. března ochranáři v nově založené rezervaci u jihočeského Lipna. Obě pocházejí z chovu v oboře Židlov v Libereckém kraji.

Příjezd dvou samic zubra evropského do rezervace na Lipně, kterou tam založila společnost Jihočeské ekofarmy. | Video: Deník/Zuzana Gabajová

Přesunem dvou samic zubra evropského z obory u Ralska pokračuje velké stěhování těchto zvířat napříč čtyřmi kraji v Česku. „Cílem rozsáhlé výměny a převozů zvířat je vytvořit na Lipně stádo, které bude geneticky různorodé. Proto základní skupinu vytvoří zubři z několika českých chovů,“ vysvětlil Dalibor Dostál, ředitel ochranářské společnosti Česká krajina, které probíhající výměnu koordinuje.

„Odchycena byla jedna dvouletá a jedna tříletá samice,“ upřesnil Miroslav Zikmund z Vojenských lesů a statků, které spravují oboru u Židlova.

S přívěsem se tam pro ně se svým týmem vypravil David Sofron, vedoucí provozu Jihočeských ekofarem. „Transport byl bez problémů, i když to bylo náročné, jako s každým divokým zvířetem. Jedete po dálnici sedmdesát, osmdesát, musíte průběžně kontrolovat zvířata, jestli jsou v pořádku. Ale jsme tu a to je hlavní,“ popsal. „Loni se nám je nepovedlo převézt, bylo už teplo a zubři by se mohli při transportu přehřát. Letos to už vyšlo.“

K dvěma samicím za pár týdnů přibudou dvě další, které přicestují ze Zooparku Chomutov v Ústeckém kraji, a také zubří býk ze středočeských Milovic. Cílem je vytvořit novou chovnou skupinu.

„Zubři se na Lipně připojí ke stádu divokých koní, které bylo na jih Čech převezeno v loňském roce z Milovic,“ doplnil Dalibor Dostál. Tamní nově založená rezervace nahradila zrušené golfové hřiště.

Zvířata budou žít v ohradě obehnané vysokým plotem. „Pastvy tu mají dost, žrát budou, co najdou, dokrmovat je nemusíme, stejně jako koně. Pokud tedy není metr sněhu, jako tu bylo na začátku prosince. K dispozici tu mají potok a nahoře je rochniště,“ popsala vedoucí farmy Martina Beranová a dodala, že přírůstek čeká i stádečko koní, resp. čtyř klisen divokého koně plemene exmoorský pony. „Někdy v květnu přivezeme hřebce, takže i oni společně vytvoří chovnou skupinu.“

Aby si pohled na divoké koně a zubry mohli vychutnat i návštěvníci Lipna, chystá se stezka podél plotů. „Pracují na tom už architekti, u rybníčků by měla vzniknou dokonce herní zóna pro děti. Trasa by měla vést od hlavní silnice kolem koňské ohrady až nahoru k jelenům a muflonům,“ přiblížila Martina Beranová.

„Zubři byli po první světové válce ve volné přírodě zcela vyhubeni člověkem a přežili jen díky chovu v zajetí. Od 50. let 20. století se vracejí zpátky do přírody. Kromě volné přírody jsou pro jejich záchranu důležité i podobné rezervace, jako vzniká na Lipně,“ doplnil Dalibor Dostál.