Z pořadu Peče celá země včera vypadla cukrářka Zuzana Andrášová. | Foto: Deník/Ladislava Sdrzallek

„Nečekala jsem, že se dostanu takhle daleko. A samozřejmě mě mrzí, že to končí,“ řekla Zuzana. Po natáčení si dá trochu pauzu, ale během televizního vysílání přiznala, že se možná do nepovedených dortíků vrátí a zveřejní, že je umí upéct.

Nejtěžší byly podle ní butikové dortíky. „Nechce se mi věřit, že jsem přežila tenhle masakr,“ podotkla k nim Zuzana. Nejraději vzpomíná, na to, jak spolu soutěžící skvěle vycházeli a pomáhali si. Všem přeje do dalších dílů hodně štěstí, pevné nervy a vytrvalost. „Někdy je to takové, že už je člověk na pokraji sil. Takže určitě nevzdávat. Přála bych všem, aby byli ve finále,“ řekla na závěr Zuzana.

