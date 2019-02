Česká Lípa - V sobotu 1. září a v neděli 2. září se v době od 9 do 12 hodin začnou v Městském centru OPUSCARD v Tržní ulici v České Lípě prodávat zvýhodněné jízdenky pro žáky, studenty a seniory.

Prodejní místo Opuscard se nachází v Tržní ulici. | Foto: mucl

Město ve spolupráci s Českolipskou informační společností otevře své kontaktní a prodejní místo OPUSCARD v tyto dva víkendové dny z důvodu začátku školního roku. Děti a studenti si tak mohou zařídit nové průkazky a ještě výhodnější časové jízdenky.

Od 1. září město připravilo pro děti od 6 do 18 let, studenty do 26 let a seniory od 65 let nový výhodný tarif, který nabízí 75% slevy z ceny základního jízdného. Tyto zmíněné skupiny si tak budou moci pořídit 366denní jízdenku jen za 375 Kč, to znamená za 1 korunu denně.

Zlevněné jízdné lze nahrát jen na platnou stávající nebo novou Osobní kartu Opuscard (s fotografií). Platnost karty lze vyčíst přímo na kartě, nad fotografií. Anonymní karta neslouží jako nosič časových kupónů. Studenti mají nárok na zlevněné jízdné po předložení potvrzení o studiu, případně ISIC karty.

Otvírací doba Městského centra OPUSCARD v Tržní:

Po, St 8.30 – 12.00, 13.00 –17.00

Út, Čt 9.00 – 12.00, 13.00 –17.00

Pá 9.00 – 12.00, 13.00 –15.00