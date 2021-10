Organizátorem sbírky, která probíhala prostřednictvím webových stránek www.denzvirat.cz, je spolek Běhejme a pomáhejme útulkům. Ten také pořádal v rámci akce v uplynulém měsíci několik běhů, a to v Plzni, Opavě, Brně a v Praze.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.