Psi a kočky jsou sice stále našimi nejoblíbenějšími domácími mazlíčky, ale Češi si zamilovali i hlodavce. Kromě tradičních křečků a morčat doma chováme třeba chilskou činčilu, pískomily nebo osmáky degu. Nemusí se venčit, bydlí rádi v kleci a nejsou po nich všude chlupy.

Osmáci se většinou lehce ochočí, vlezou na ruce, na ramena i do rukávu. Ale z málokterého se stane opravdový drbací mazlíček. Spíš je fajn je pozorovat, obzvlášť větší skupinu. | Foto: Shutterstock

Před pořízením hlodavého parťáka byste se o něm měli dozvědět co nejvíce informací. U některých z nich totiž vůbec nemusí platit, co se psalo třeba před deseti lety, takže raději spoléhejte na weby zkušených chovatelů než na staré knihy. My vám zkusíme nastínit plusy a minusy některých exotických chlupáčů.